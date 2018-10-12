Charlize Theron sahtekarlık sendromuna yakalandı

Hollywood'un femme fatale karakteri Charlize Teron imposter (Sahtekar) sendromuna yakalandığını ve hastalığının hâlâ devam ettiğini açıkladı.

Imposter yani Sahtekar sendromu genellikle bireylere, kazandıkları başarıları hak etmediklerini ve geldikleri yere başarı, zeka ile değil şans eseri geldiğini ve bir gün gerçeklerle yüzleşeceklerine inanmaya itiyor.

Elle Amerika dergisine konuşan Theron, "Yeni bir projeye başladığımda, ‘Aman tanrım, kovulacağım. Rezalet bir aktris olduğum ortaya çıkacak. Tamamen bir yalandan meydana geldiğimi fark edecekler’ diyorum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda vizyona giren “Tully” isimli filmdeki rolü için 20 kilo alıp daha sonra eski haline dönen Oscar ödüllü aktris Charlize Theron, rolüne hazırlanırken değişen beslenme alışkanlıkları yüzünden depresyona girdiğini söylemişti.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma, günümüz insanının üçte birinin işlerinde bu sendromu yaşadıklarını ortaya koydu.