Charlize Theron: Kilo vereceğim derken öleceğimi sandım

Son olarak The Fate of the Furious'taki (Hızlı ve Öfkeli) kötü kadın karakter Cipher ile seyirci ile buluşan Charlize Theron yeni filmiyle ilgili olarak "Kilo alıp vermek, 20'li yaşlarımdakinden çok daha zor oldu. Her açıdan çok acımasız bir süreçti. Sonrasında kiloları veremedim. Doktorumu aradım ve 'Sanırım ölüyorum' dedim" ifadesini kullandı.

Atomic Blonde'un (Sarışın Bomba) Lorraine Broughton'ı Charlize Theron, yeni filmiyle ilgili Variety dergisine konuştu. Filmde; uluslararası bir ajanı canlandıran Theron, rolü için aldığı kiloları daha sonra vermekte zorlandığını söyledi.

Tully, Marlo ve Flarsky gibi üç ayrı yapımla önümüzdeki yıl beyazperdede boy gösterecek olan Theron yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kilo alıp vermek, 20'li yaşlarımdakinden çok daha zor oldu. Her açıdan çok acımasız bir süreçti. Sağlığım kötü etkilendi; tükettiğim şeker beni depresyona sürükledi. Çok hastaydım. Sonrasında kiloları veremedim. Doktorumu aradım ve 'Sanırım ölüyorum' dedim. O da bana 'Hayır, 41 yaşındasın, sakin ol' dedi."

Theron, 2003 yılında kendisine Oscar kazandıran Monster (Cani) filmi için de 18 kilo almıştı.