Charlize Theron: DSÖ, yüzde 70 aşılanma oranına ulaşmak istiyorsa varlıklı ülkeler paylaşmalı

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Oyuncu Charlize Theron, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2022'de dünyanın yüzde 70'inin aşılanması hedefinin gerçekleşmesi için varlıklı ülkelerin aşılarını paylaşmaya başlaması gerektiğini söyledi.

Toplumsal adalet organizasyonu Ford Vakfı'na katılan Theron, BBC'ye yaptığı açıklamalarda DSÖ'ye Koronavirüs aşı patentlerinin kaldırılması için çağrı yaptı. Theron, bu sayede şu anda nüfusuna aşı sağlamakta zorlanan ülkelerin kendi aşılarını üretebileceğini ifade etti.

Afrika ülkelerinde aşılanma oranı yüzde 5'teyken daha varlıklı ülkelerde insanlara üçüncü doz aşı yapılmaya başlanmasına da değinen Theron, "İnsanlardan kendilerinden başkalarını da düşünmelerini istemeliyiz" dedi.

Theron, ABD ve Britanya gibi ülkeler aşılarını paylaşmadığı sürece DSÖ'nün 2022'de dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşamayacağını dile getirdi.