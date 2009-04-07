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Kültür-Sanat

Charlize çıplak!

Sinemanın en güzel kadın yıldızlarından Charlize Theron yeni filmi The Burning Plain'de cesur sahneler için kamera karşısına geçti.

07 Nisan 2009 03:00

Sinemanın en güzel kadın yıldızlarından Charlize Theron yeni filmi The Burning Plain'de cesur sahneler için kamera karşısına geçti.

The Burning Plain fragmanı - VİDEO
Charlize Theron fotoğrafları - FOTOGALERİ

21 Gram, Paramparça Aşklar ve KÖpekler, Babil gibi filmlerin senaryolarında imzası olan Guillermo Arriaga'nın ilk uzun metrajlı filmi olan The Burning Plain'de Theron'a annesi rolündeki Kim Basinger'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro eşlik ediyor.

Theron daha önce Şeytanın Avukatı ve Bulutların Ötesinde filmlerinde de çıplak görünmüştü.  

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