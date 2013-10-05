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Yaşam

Charlie'nin Melekleri'ne RTÜK'ten 'Ezanda göbek attılar' cezası

RTÜK Star TV'ye, Charlie'nin Melekleri'nde ezan sesiyle oryantal dans yapıldığı için uyarı cezası verdi

05 Ekim 2013 16:37

 

Ünlü TV dizisi ve sinema filmi 'Charlie'nin Melekleri' oryantal dans müziği ve ezan sesi eşliğinde göbek dansı yapınca, RTÜK'ten ceza geldi. RTÜK filmdeki bu sahneler nedeniyle Star TV'ye uyarı cezası verdi.

Charlie'nin Melekleri, ezan sesi eşliğinde göbek dansı yapınca Star TV'ye ceza geldi.

Gazeteport'un haberine göre RTÜK toplantısında 5 Temmuz 2013 günü yayınlanan Charlie'nin Melekleri adlı film ele alındı. Hazırlanan raporda, 'Filmdeki bir sahnede, oryantal dans gösterisi sırasında ezan sesi duyulmaktadır. Charlie'nin melekleri dansöz kıyafetleriyle bir kişinin önünde oryantal dans gösterisi yapmakta, bu sırada onları izleyen kişi de içki içmektedir' denildi.

 

Dini değerler incitildi

 

RTÜK üyeleri de, 'Ezan; oryantal dans müziğinin bir parçası haline getirilerek müzikle bütünleştirilmiş, Müslümanlarca kutsal olan ezan bir dans çeşidi ile iç içe kullanılarak, insanların inandığı değerler incitilmiştir' görüşünde birleşti. Yasada yer alan, 'Toplumun millî ve manevî değerlerine aykırılık' gerekçesiyle, Star TV'ye uyarı cezası verdi. İhlalin tekrarı halinde para cezası uygulanacağı da bildirildi.

 

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