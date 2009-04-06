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'Charlie'nin Meleği'ölüm döşeğinde

Adını Charlie'nin Melekleri adlı dizi filmle duyuran Amerikalı oyuncu Farrah Fawcett'in şuurunu yitirdiği açıklandı.

06 Nisan 2009 03:00

Adını Charlie'nin Melekleri adlı dizi filmle duyuran Amerikalı oyuncu Farrah Fawcett'in şuurunu yitirdiği açıklandı.

Sky News, kaynağını açıklamadığı haberde, 3 yıldır kanserle savaşan ve perşembe günü hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Fawcett'in bilinç kaybına uğradığını bildirdi.

Oyuncunun menajeri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Charlie'nin Melekleri, 1970'lerin ortalarından sonra büyük sükse yapmış, melekleri oynayan Fawcett, Jacklyn Smith ve Kate Jackson'a büyük şöhret kazandırmıştı. Üçlünün arasında en fazla ilgiyi çeken Fawcett, ilk sezonun ardından diziden ayrılmıştı.

Aktör Lee Majors'la yaptığı ilk evliliğini 1979'da sona erdiren aktris, daha sonra Ryan O'Neal ile birlikte olmuştu. O'Neal, kanser teşhisi konmasından bu yana Fawcett ile yakından ilgileniyor.

Kanser olduğunu 2006 yılında öğrenen Fawcett, hastalıktan kurtulduğunu açıklamış, ancak 3 ay sonra, 2007 yılında hastalığın nüksettiği belirlenmişti

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