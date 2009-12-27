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Charlie Sheen gözaltına alındı

Amerikalı sinema ve televizyon oyuncusu Charlie Sheen (44), Colorado eyaletinde hakkındaki aile içi şiddet suçlaması nedeniyle gözaltına alındı.

27 Aralık 2009 02:00

T24 - Amerikalı sinema ve televizyon oyuncusu Charlie Sheen (44), Colorado eyaletinde hakkındaki aile içi şiddet suçlaması nedeniyle gözaltına alındı.

Türkiye'de de gösterilen "Two and Half Men" dizisinin başrol oyuncusu Sheen, kayak merkezi Aspen'deki bir evden telefonla yapılan imdat çağrısı üzerine Noel gününü gözaltında geçirdi.

Aspen polisi, telefonla aranan eve ambulansla gidildiğini ancak suçlamayı yapan kişinin hastaneye kaldırılmadığını belirtirken, Sheen'in de ikinci derece saldırı, tehdit suçlamalarıyla ilgili soruşturma için bir süre alıkonulduğunu bildirdi.

Polis, dün sabah gözaltına alınan Sheen'in, dün akşam 8500 dolar kefalatle salıverildiğini kaydetti. Avukatı, Sheen'in 8 Şubatta mahkemeye çıkacağını söyledi.

Suçlama yapan kişinin kimliği, aile içi şiddet vakalarında olası kurbanın kimliğinin açıklanmasının yasak olması nedeniyle belirtilmedi.

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