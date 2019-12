-Charlie Sheen dizide yok BURBANK (A.A) - 14.09.2011 - Dünya televizyonların en çok izlenen komedi dizilerinden biri olan "Two and a Half Men", Charlie Sheen'siz kadrosuyla ekranlara dönüyor. "Two and a Half Men", özel hayatı nedeniyle diziden kovulan Charlie Sheen'in yerine gelen Ashton Kutcher ile ABD'deki 9. sezonuna 19 Eylül günü başlayacak. Kutcher, dizide yeni bir karakter olan "Walden Schmidt" olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni sezonunda Charlie Sheen'in oynadığı Charlie Harper karakteri, bir kazada hayatını kaybetmiş olacak. Ashton Kutcher'ın oynadığı Walden Schmidt ise, zengin ama aşkta aradığını bulamamış bir internet dahisi olarak dizide yer alacak. Dizinin yapımcıları, Charlie Sheen'in kovulmasıyla birlikte geçen sezonu erken sona erdirmişti. Sheen, kovulması üzerine yapımcılara 100 milyon dolarlık dava açmıştı.