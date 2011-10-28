-Charlie Sheen, "Anger Management" ile ekranlara dönüyor LOS ANGELES (A.A) - 28.10.2011 - Amerikalı ünlü aktör Charlie Sheen, "Anger Management" adlı dizi ile ekranlara dönüyor. Sheen'in öfke kontrol terapisinde uzmanlaşmış bir psikiyatrisi oynadığı dizi, FX kanalında 2012 yazında yayımlanmaya başlayacak. Kanaldan yapılan açıklamada, Sheen'in alışılmadık terapi yöntemleri kullanarak hastalarının yaşamını altüst eden bir psikiyatrisi canlandıracağı belirtildi. İlk 10 bölüm için anlaşma imzalayan FX, dizinin sevilmesi durumunda 90 bölüm daha satın alacak. Dünyada en çok izlenen komedi dizilerinden biri olan "Two and a Half Men"deki rolüyle TV dünyasının en çok para kazanan aktörü olan Sheen, dizinin yaratıcısı Chuck Lorre'ye hakaret ettiği için kovulmuştu. "Anger Management", 2003 yılında film olarak çekilmişti. Adam Sandler ve Jack Nicholson'un başrolleri paylaştığı film, Türkiye'de "Asabiyim" adıyla gösterilmişti.