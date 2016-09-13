Charlie Hebdo'ya deprem karikatürü tepkisi



İtalya'da 24 Ağustos'ta meydana gelen depremde ölen ve yaralananları domates soslu makarnaya benzeterek karikatürleştiren Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Savcılık dilekçeyi inceliyor

Depremde en çok hasar gören yerleşim yerlerinden Amatrice kasabasının avukatı Mario Cicchetti, suç duyurusuyla ilgili açıklama yaptı. "Karikatürlerin bir doğal afetin kurbanlarını aşağıladığına" dikkat çeken avukat Cicchetti, Charlie Hebdo'nun çalışması hakkında "ürpertici, anlamsız ve ölçüsüz bir hakaret" ifadelerini kullandı. Rieti Savcılığı'nın şikayet dilekçesini inceleyerek bir suç fiilinin oluşup oluşmadığına karar vereceği belirtildi.

Charlie Hebdo'nun savunması: Bunun adı kara mizah

Charlie Hebdo yayın yönetmeni Laurent Sourisseau da konuyla ilgili "France Inter" Radyosu'na açıklama yaptı. 'Riss' lakabıyla bilinen yayın yönetmeni, "Ölüm de bir tabu. Her tabunun olduğu gibi ölümün de kırılması gerekiyor" dedi. Laurent Sourisseau, "Bunun adı kara mizah. Daha önceki sayılarımızda birçok kez yaptık. Yeni bir şey değil" diyerek Amatrice karikatürlerini savundu.

Depremzedelere domates soslu düdük makarna ve lazanya yakıştırması

Yaklaşık 300 kişinin ölümüne yol açan felaket Charlie Hebdo'da "İtalyan usulü deprem" başlığıyla verilmişti. Kan revan içindeki deprem kurbanları "domates soslu kalem makarna"ya benzetilmiş, kat kat binaların altında kalanlar ise "lazanya" olarak adlandırılmıştı. Dergi yağan tepkiler üzerine bir karikatür daha yayınlamış, bu çalışmada da enkaz altında kalan bir kadın depremzede İtalyanlara "Evlerinizi Charlie Hebdo değil mafya inşa ediyor" şeklinde seslenmişti.