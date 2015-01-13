'Kouachi kardeşlerden kaçarak 8 buçuk saat dolapta saklandım'

Geçtiğimiz hafta Paris'teki ofisine saldırı düzenlenen Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya saldırı düzenleyen Said ve Cherif Kouachi kardeşlerin polisten kaçtığı sırada girdiği matbaanın grafikerlerinden Lilian Lepere, yaşadıklarını France 2 Televizyonu'na anlattı. Bir ara gözleri dolan Lilian Lepere tam sekiz buçuk saat boyunca lavabonun altındaki bir dolapta saklandığını söyledi.

27 yaşındaki Lilian Lepere saklandığı dolabın uzunluğunun 70-90 cm, derinliğinin ise 50 cm olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, saldırganlar Said ve Cherif Kouachi kardeşlerin dikkatini çekmekten korktuğunu vurgulayan Lepere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlardan biri geldi ve benimkinin yanındaki dolabı açtı. İçerde kendisine ilginç gelecek hiçbir şey bulmadı. Daha sonra buzdolabına doğru gitti. Suç ortağına birşey isteyip istemediğini sordu. Diğerinin yanıtı, 'Hayır, şimdi bunun zamanı değil' oldu."

'Cep telefonumdan mesaj attım'

Dolapta yaklaşık dört saat saklandıktan sonra harekete geçme kararı aldığını aktaran Lepere, matbaadaki telefonların çıkardığı seslerden yararlanarak cep telefonuna ulaştığını ve annesine mesaj atarak kendisine durumu bildirdiğini, onun da polisle temasa geçtiğini aktardı.

Daha sonra saldırganlardan birinin yeniden içine girdiği dolabın üzerinde su içtiğini belirten Lepere, yaşadıklarının gerçeküstü olduğunu ve bir filmi andırdığını belirtti.

Charlie Hebdo dergisine geçtiğimiz hafta Çarşamba günü düzenlenen saldırıda 12 kişi ölmüştü.

Hayatını kaybeden derginin beş karikatüristi arasında, Charlie Hebdo Yazı İşleri Müdürü Stéphane Charbonnier de vardı.