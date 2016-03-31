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Dünya

Charlie Hebdo'nun 'Belçika' kapağı tartışılıyor

Stromae’nin ailesi karikatürü “mide bulandırıcı” buduğunu bildirdi ve gazeteye karşı dava açacağını duyurdu

31 Mart 2016 13:03

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Belçika’da 38 kişinin öldüğü terör saldırılarının ardından yayımladığı kapak ile tepki topladı. "Belçika Şaşkın" başlıklı kapak karikatüründe, Belçikalı rap şarkıcısı Stromae, Belçika bayrağı önünde kendisini dünya çapında ün kazandıran şarkısında olduğu gibi “Papa Ou T’es?” (Baba Neredesin?) diye soruyor, Brüksel’de 22 Mart’taki bombalı intihar saldırılarının kurbanlarını temsil eden parçalanmış vücut parçaları ise “Buradayım” diye yanıt veriyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Charlie Hebdo’nun asıl adı Paul Van Haver olan Stromae’yi seçmesi tesadüfi değil. 31 yaşındaki müzisyen’in Ruandalı mimar babası 1994 yılında Ruanda’daki soykırım sırasında Hutular tarafından öldürülmüş, bedeni palalarla parçalara ayrılmıştı. İnsan hakları örgütleri Belçika hükümetini, eski sömürgesi olan ve derin siyasi bağları olan Ruanda’da ırkçı Hutu çetelerinin Tutsiler ve ılımlı Hutulara karşı soykırım yapmasını engellemek için yeterince çabayı sarf etmemek ile suçlanıyor. Hutu saldırıları sırasında Ruanda’da görevli Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün yarısını Belçika askerleri oluşturuyordu. 

Charlie Hebdo, Stromae üzerinden Ruanda soykırımına gönderme yaparak “Belçika bu tür katliamlara alışık” mesajı gönderiyor. Charlie Hebdo kapağı Belçikalı sosyal medya kullanıcıları tarafından özellikle hayatında babasını 3 kez görmüş olan Stromae’ye saygısızlık olarak yorumlandı. Stromae’nin ailesi karikatürü “mide bulandırıcı” buduğunu bildirdi ve gazeteye karşı dava açacağını duyurdu. Bir Twitter kullanıcısı ise tepkisini “İfade özgürlüğü kaba ve duyarsız olmayı gerektirmez” sözleriyle dile getirdi.

 

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