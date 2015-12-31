Charlie Hebdo'dan saldırıların yıldönümünde özel sayı



Charlie Hebdo, 6 Ocak'ta çıkacak özel sayıyla terör saldırısında hayatını kaybeden dergi çalışanlarının anılacağını bildirdi. Derginin piyasaya çıkışı, saldırıların yıldönümünden bir gün öncesine denk getirildi. 32 sayfalık dergi, 1 milyon adet basılacak.

On binlerce abonesi var

Haftalık yayınlanan Charlie Hebdo bayilere 100 bin adet dağıtılıyor. Bunun 10 bini Fransa dışında dağıtıma çıkıyor. Charlie Hebdo'nun ayrıca 183 bin dolayında abonesi bulunuyor. Charlie Hebdo'yu Almanya'da dağıtan şirket, özel sayıdan 50 bin nüsha ısmarlandığını açıkladı.

Özel sayıda terör saldırısında hayatını kaybeden Charb, Honoré, Cabu, Wolinski ve Tignous gibi çizerlerin çalışmalarına yer verilecek. Dergiye hâlâ katkı sağlamaya devam eden yazar ve çizerlerin ürünlerinin yanı sıra bazı ünlü destekçilerin mesajları da özel sayıda yer alacak.

'Her şey affedildi'

Charlie Hebdo'nun katliamdan bir hafta sonra çıkan sayısının kapağında Hz. Muhammed'e yer verilmişti. Beyazlar içindeki figür, "Hepimiz Charlie'yiz" (Je Suis Charlie) yazılı bir döviz tutuyordu. Gözlerinden yaşlar gelen figürün üstünde ise "Her şey affedildi (tout est pardonne)" ibaresi yer alıyordu. Charlie Hebdo'nun bu sayısı Fransa ve diğer ülkelerde 7,5 milyon adet satmıştı.

'Hepimiz Charlie'yiz'

Charlie Hebdo'ya 7 Ocak'ta iki İslamcı tarafından düzenlenen baskında 12 kişi katledilmişti. Baskında hayatını kaybeden derginin 5 karikatüristi arasında, yazı işleri müdürü Stéphane Charbonnier de vardı. Saldırı dünya genelinde tepkiye neden olmuş, "Hepimiz Charlie'yiz (Je suis Charlie)" ifadesi, dayanışmanın sloganı olmuştu.