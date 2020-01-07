Charlie Hebdo saldırısının beşinci yılında yaşamını yitirenler anıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, beş yıl önce mizah dergisi Charlie Hebdo'yu hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Euronews'in haberine göre, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile birçok yetkili, dergi binasının önüne çelenk bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Törene, devlet yetkililerin yanı sıra Charlie Hebdo'nun baş editörü Riss ve diğer çalışanları da katıldı.

TIKLAYIN - İşte Charlie Hebdo'nun katliamdan sonra çıkan ilk sayısının tam Türkçe metni

Ne olmuştu?

Fransa'nın başkenti Paris'te, 7 Ocak 2015'te, Said ve Şerif Kouachi kardeşler, mizah dergisi Charlie Hebdo'nun binasını basarak 8’i gazeteci, 12 kişiyi öldürmüştü.

Saldırıdan iki gün sonra, polisler saldırganların etrafını bir matbaada kuşattı. Aynı gün, Amedy Coulibaly adındaki bir kişi de bir Yahudi marketini rehin aldı ve Kouachi kardeşlerin serbest bırakılmasını istedi. Amedy Coulibaly rehin aldığı 4 kişiyi öldürdü.

Polislerin, matbaada Kouachi kardeşlere ve markette Coulibaly'e yönelik düzenlediği operasyonda 3 zanlı da öldürülmüştü.