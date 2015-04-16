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Dünya

Charlie Hebdo saldırısında ölen Charb'dan İslamiyet kitabı

Charlie Hebdo'nun eski genel yayın yönetmeni Stephane Charbonnier'nin yazdığı kitap bugün piyasaya çıkıyor

16 Nisan 2015 15:07

Ocak ayında düzenlenen saldırıda ölen Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski genel yayın yönetmeni Stephane Charbonnier'nin yazdığı kitap bugün piyasaya çıkıyor. "Charb" adıyla tanınan Charbonnier, dini hicvetme hakkı bulunduğunu savunan kitabını ocak ayındaki saldırıdan iki gün önce tamamlamıştı. Kitap, "Irkçılara Koz Veren İslamofobi Hilekarlarına Açık Mektup" başlığını taşıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Charb kitabında "Irkçılıkla savaşın yerini, İslamofobiye karşı yürütülen yanlış bir mücadelenin aldığını" savunuyor. "Müslümanlar nüfusun geri kalan kısmından daha asabi olduğu için, hayatta her şeye gülüp de İslam'ın bazı taraflarına gülemeyeceğiniz fikri, ayrımcılık değil de nedir?" diye soran Stephane Charbonnier, bu tutumu "beyaz, solcu burjuva aydınlarının pederşahi tavrı" diye tanımlayarak kınıyor.

Charb'ın kitabı hem Charlie Hebdo'nun yayın politikasını savunur hem de dergiyi hakir görenlere hücum eder nitelikte görülüyor. Paris'teki Charlie Hebdo dergisine sabah toplantısı sırasında gerçekleştirilen saldırıda Charb ile birlikte 11 kişi ölmüştü.

 

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