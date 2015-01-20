Charlie Hebdo saldırganlarının suç ortağı olduğu iddia edilen Joaquin Fransa'ya iade edilecek

Fransa 'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenledikleri saldırıda 12 kişiyi öldüren Cherif ve Said Kouachi kardeşlerin suç ortağı olduğu öne sürülen ve otobüsle Bulgaristan 'danTürkiye 'ye geçmeye çalıştığı sırada yakalanan Fransız vatandaşı 28 yaşındaki Fritz Jolie Joaquin'in mahkeme tarafından Fransa'ya iadesine karar verildi.

Haiti asılı Fransız vatandaşı Fritz Jolie Joaquin, 1 Ocak günü otobüsle geldiği Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçmeye çalıştığı sırada 3 yaşındaki oğlu Abdel Rahman'ı eşinden habersiz sınır dışına çıkardığı ve Paris'teki 12 kişiyi öldüren Cherif ve Said Kouachi kardeşlerle temasta olduğu iddiasıyla tutuklandı. Bulgaristan'ın Haskovo kentinde 19 gündür tutuklu olan Fritz Jolie Joaquin, Fransa savcılığının yaptığı 2 iade talebinden 'çocuğunu kaçırdığı' iddiası üzerine kurulan talep Haskovo Mahkemesi tarafından kabul edilmemişti. Bugün 'terör' iddiaları üzerine Fransa'nın iade talebini değerlendiren Bulgaristan'ın Haskovo Bölge Mahkemesi, Fransa'ya iade kararı verdi. Mahkemede radikal İslamcı olmadığını ve Cherif ve Said Kouachi kardeşlerle 'çocukluk arkadaşı' olduğunu savunan Fritz Jolie Joaquin, kendi ülkesinde mahkemeye çıkarak bu suçlamalardan aklanmak istediğini söyledi.

Mahkemenin, 'komplo kurmak ve terörist eylemler planlamak' iddialarıyla Fransa'ya iadesine karar verdiği Fritz Jolie Joaquin'in 10 gün içerisinde Bulgaristan'dan Fransa'ya göndereceği öğrenildi.

1 Ocak’ta yakalanmıştı

Haiti asılı Fransız vatandaşı 28 yaşındaki Fritz Jolie Joaquin, geçen 1 Ocak günü otobüsle geldiği Türk- Bulgar sınırında, yanındaki 3 yaşındaki oğlunu eşinden izinsiz Fransa'da dışına çıkardığı gerekçesiyle hakkında Avrupa genelinde çıkarılan gözaltı emri nedeniyle yakalandı. 3 Ocak günü Fransa'daki savcılıktan gelen 'çocuk kaçırma' iddiasıyla tutuklanan Joaquin, geçen pazartesi günü de Paris'te Charlie Hebdo haftalık mizah dergisi düzenledikleri saldırıda 12 kişiyi öldüren Cherif ve Said Kouachi kardeşlerle temasta olduğu iddiası üzerine ikinci kez tutuklandı. İfadelerinde radikal İslamcı olmadığını savunan Joaquin, Cherif ve Said Kouachi kardeşlerin sadece 'çocukluk arkadaşı' olduğunu söylemişti.