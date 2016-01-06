Charlie Hebdo özel sayısı bayilerde



Charlie Hebdo, bugün çıkan özel sayı ile terör saldırısında hayatını kaybeden dergi çalışanlarını anıyor. Derginin piyasaya çıkışı, saldırıların yıldönümünden bir gün öncesine denk getirildi. 32 sayfalık dergi, 1 milyon adet basıldı.

Haftalık yayınlanan Charlie Hebdo bayilere 100 bin adet dağıtılıyor. Bunun 10 bini Fransa dışında dağıtıma çıkıyor. Charlie Hebdo'nun ayrıca 183 bin dolayında abonesi bulunuyor. Charlie Hebdo'yu Almanya'da dağıtan şirket, özel sayıdan 50 bin nüsha ısmarlandığını açıkladı.

Baskında hayatını kaybeden çizerler anılıyor

Özel sayıda terör saldırısında hayatını kaybeden Charb, Honoré, Cabu, Wolinski ve Tignous gibi çizerlerin çalışmalarına yer veriliyor. Dergiye hâlâ katkı sağlamaya devam eden yazar ve çizerlerin ürünlerinin yanı sıra bazı ünlü destekçilerin mesajları da özel sayıda yer alıyor.

Öte yandan Vatikan'ın resmi yayın organı "L'Osservatore Romano", Charlie Hebdo'nun özel sayısının kapağını eleştirdi. Gazetede yer alan yorumda, "kapakta Tanrı olarak resmedilen figürün, dinden bağımsız olarak tüm inananların duygularını rencide ettiği" görüşü dile getirildi.

Vatikan'ın resmi gazetesindeki yorum

Yorumda özetle şöyle deniyor: "Charlie Hebdo, aldatıcı, ödün vermeyen laiklik bayrağı görüntüsünün ardında, bir kez daha, hangi dinden olursa olsun, dini önderlerin din adına sergilenen şiddeti herdaim kınadıklarını unutuyor. Papa Françesko'nun da birçok kez dile getirdiği gibi nefreti haklı çıkarmak için Tanrı'yı kullanmak aslında Tanrı'nın inkârıdır."

'Tanrı' figürü kapakta

Vatikan'ın tepki gösterdiği kapakta üzerine kan sıçramış, sakallı bir figür, omzunda kalaşnikof tüfeğiyle koşuyor. Figürün altında, "Bir yıl geçti, katil hâlâ firarda" ibaresi yer alıyor. Figürün tepesi üzerinde ise birçok kültürde Tanrı'nın simgesi olarak kabul edilen "Üçgen içinde göz" simgesi yer alıyor.