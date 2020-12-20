Charlie Hebdo'nun eski ofisi önünde düzenlenen satırlı saldırıyla bağlantılı üç kişi gözaltına alındı

Fransa'da geçen haftalarda Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınında yaşanan iki kişinin yaralandığı satırlı saldırıya bağlı olarak dört kişi gözaltına alındı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'nın Terörle Mücadele Birimi, saldırıyla ilgili Pakistan uyruklu, 17-21 yaşları arasında dört şüphelinin asıl saldırganla bağlantı kurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan dört kişinin saldırgana yardım ettiğinden şüpheleniliyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklardan biri "Şüpheliler saldırganın ideolojisine sahip ve aralarından biri daha önce Fransa'ya yönelik nefretini dile getirmiş" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015'te gerçekleştirilen Charlie Hebdo ve Yahudi süpermarketi saldırılarının yapılmasına farklı alanlarda ve düzeylerde yardımcı olmakla suçlanan toplam 14 zanlı hakkında Ağır Ceza Mahkemesi nihai kararını üç gün önce verdi.

Bu yıl başlayan dava sürecinde Charlie Hebdo, beş yıl önce saldırıdan önce paylaştığı Hz. Muhammed karikatürünü yeniden paylaşmıştı. Karikatürün ardından Charlie Hebdo'ya yönelik tehdit mesajları yeniden başladı. Pakistan uyruklu bir saldırgan derginin eski ofisi önünde bir satırlı saldırı düzenledi. Saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.