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Dünya

Charlie Hebdo katliamının perde arkasında neler yaşandı?

Saldırganların tehdidiyle binanın güvenlik şifresini veren karikatürist, katliamın perde arkasında yaşananları anlattı

08 Ocak 2015 15:56

Dergiye saldırı düzenleyen militanların binaya, kızını kreşten alarak iş yerine dönen karikatürist Corinne Rey'i tehdit ederek girdikleri ortaya çıktı.

İHA'da yer alan habere göre, saldırının ardından açıklamalarda bulunan Charlie Hebdo karikatüristi Rey, çocuğunu kreşten alıp iş yerine döndüğü sırada saldırganların kendisini tehdit ettiğini ve binaya bu şekilde girdiklerini ifade etti. Saldırganların binaya girebilmek için güvenlik şifresini aldıklarını kaydeden Rey, “Kızımı kreşten almıştım. Binanın giriş kapısına geldiğimde maskeli ve silahlı iki kişi kızımı ve beni tehdit etti. Binaya girerek yukarı çıkmak istiyorlardı. Ben de güvenlik şifresini girdim” dedi. Binaya girdikten sonra yere çömeldiğini belirten Rey, saldırganların karikatüristleri öldürdüğü anda orada olduğunu ifade etti.

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