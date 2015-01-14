Charlie Hebdo katliamını El Kaide 'resmen' üstlendi

El Kaide'nin Yemen kolu, Charlie Hebdo dergisine yapılan kanlı saldırıyı 'resmen' üstlendi. Örgüt bir video mesaj yayımlayarak, 12 kişinin öldürüldüğü saldırının kendi üyelerince yapıldığını doğruladı.

Örgütün liderlerinden Nasser el Ansi, yayımlanan video mesajda, bu saldırıyla dergiden "intikam" alındığını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charlie Hebdo dergisine 7 Ocak'ta saldırı düzenleyen kardeşlerden Cherif Kouachi, öldürülmeden önce telefonla BFM TV'ye bağlanarak, El Kaide'nin Yemen kolu tarafından görevlendirildiğini söylemişti.

Katliamdan birkaç gün sonra da bir El Kaide üyesi, AP’ye İngilizce olarak yaptığı açıklamada, saldırının örgütün Yemen kolu tarafından düzenlendiğini ifade etmişti.