Charlie Hebdo, İtalya'da depremde yaralananları makarnaya benzetti

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Feliz imzasıyla yayımlayan "İtalya depremi" başlıklı karikatürde depremde yaralanan İtalyanlara makarna benzetmesini yaptı. Yıkılan binaları da kat kat hamurdan yapılan lazanyaya benzeten dergi tüm tepki çekti.

Depremin en çok yıkıma ve can kaybına yol açtığı Amatrice kasabasının belediye başkanı Sergio Pirozzi, Repubblica gazetesinin kanalına yaptığı açıklamada, “Ölüler üzerine nasıl karikatür yapılabilir ki? Ben eminim ki, bu çirkin ve utanç verici karikatür, Fransızların hislerine karşılık gelmiyor. Karikatür, ironi yapıyoruz ama yaşanan talihsizlikler ya da ölüler üzerine hiciv yapılamaz. Her şeyin bir sınırı var.” dedi.

İtalyanlar, sosyal medyadan Charlie Hebdo’ya tepki gösterirken, Twitter’daki pek çok kullanıcı da Fransız dergisinin son karikatürünün iğrenç ve ölenlere saygısızlık şeklinde yorumladı.

Twitter’da, Charlie Hebdo başlığıyla açılan tartışmalarda, derginin sınırı aştığı dile getirilirken, “Çok üzgünüz ama daha fazla Charlie Hebdo değiliz” tepkisi de dile getirildi.



Forza Italia Partisi milletvekillerinden Barbara Saltamartini de Twitter hesabından, "Charlie Hebdo’nun karikatürü, depremde kaybettiklerimize yönelik aşağılık ve incitici. Bu dergi bir hiciv değil ama bir çöp"yorumunu yaptı.

Gazeteci Marco Ventura da, “Bu hiciv değil, ırkçılık” şeklinde tepkisini gösterdi.



İtalya'dan gelen tepkiler üzerine Fransa'nın Roma Büyükelçiğinden bir açıklama geldi. Fransa Büyükelçiliği, felaket dolayısıyla İtalyan halkının acılarının paylaşıldığını belirtirken, "Charlie Hebdo'nun tasviri, Fransa'nın pozisyonunu temsil etmiyor" ifadesini kullandı.

Charlie Hebdo dergisi daha önce yayınladığı “Göçmenler” karikatürüyle Bodrum’da geçen yıl minik cesedi kıyıya vuran Aylan Kurdi’yi büyüdüğünde tacizci olacakmış gibi göstermesi tepki toplamıştı.

İnançları hedef alması dolayısıyla Fransız hiciv dergisini, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da eleştirmişti.