Charlie Hebdo dergisi Meghan Markle kapağı nedeniyle tepki çekti

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Kraliçe 2. Elizabeth ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ı ABD'de polisin boynuna bastırarak yaşamına son verdiği siyah vatandaş George Floyd'a benzetme yaparak çizmesi tepkileri neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalarda Kraliçe'yi dışarıda bırakarak da olsa Kraliyet ailesine yaptığı eleştiriler ve ırkçılık işaretinin ardından Charlie Hebdo'da "Meghan neden gitti" başlığı yer aldı. Markle'ın karikatürde "Artık nefes alamıyordum" dediği gösterildi.

Geçen yıl ABD'nin Minnesota kentinde polisin diziyle boynuna bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un "Nefes alamıyorum" sözleri gündem olmuştu.