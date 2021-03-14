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Dünya

Charlie Hebdo dergisi Meghan Markle kapağı nedeniyle tepki çekti

14 Mart 2021 08:39

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Kraliçe 2. Elizabeth ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ı ABD'de polisin boynuna bastırarak yaşamına son verdiği siyah vatandaş George Floyd'a benzetme yaparak çizmesi tepkileri neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan  Markle'ın Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalarda Kraliçe'yi dışarıda bırakarak da olsa Kraliyet ailesine yaptığı eleştiriler ve ırkçılık işaretinin ardından Charlie Hebdo'da "Meghan neden gitti" başlığı yer aldı. Markle'ın karikatürde "Artık nefes alamıyordum" dediği gösterildi. 

Geçen yıl ABD'nin Minnesota kentinde polisin diziyle boynuna bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un "Nefes alamıyorum" sözleri gündem olmuştu. 

 

Britanya merkezli ırksal eşitlik düşünce kuruluşu Runnymede yöneticisi Halima Begum, Charlie Hebdo'ya tepki göstererek "Bu her açıdan yanlış. Kraliçe, George Floyd'un katili gibi Meghan'ın boynuna mı bastırıyor? Meghan nefes alamadığını mı söylüyor? Bu sınırları zorlamıyor, kimseyi güldürmüyor ya da ırkçılıkla mücadele etmiyor. Meseleleri aşağılıyor" yazdı.

 

 

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