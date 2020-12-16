Charlie Hebdo davasında karar açıklandı: İkisi Türk 14 zanlıya onlarca yıl hapis cezası

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015'te gerçekleştirilen Charlie Hebdo ve Yahudi süpermarketi saldırılarının yapılmasına farklı alanlarda ve düzeylerde yardımcı olmakla suçlanan toplam 14 zanlı hakkında Ağır Ceza Mahkemesi nihai kararını verdi.

Charlie Hebdo saldırısında kullanılan silahları 'temin etmekle suçlanan' ve hakkında müebbet hapis cezası istenen Ali Rıza Polat özel mahkeme tarafından, Sait kardeşler, Şerif Kouachi ve Amedy Coulibaly'nin işlediği "terör saldırılarında" "suç ortaklığı" yapmaktan hüküm giydi. Polat'ın "terör suçu" işlediğine hükmeden mahkeme, kendisini 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Polat'ın avukatı kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

Euronews'in haberine göre; Suriye'de öldükleri sanılan ve saldırılarda baş rolü üstlendikleri düşünülen Muhamed Belhoucine ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, kardeşi Mehdi Belhoucine için ise soruşturmanın kapatılmasına karar verildi. Amedy Coulibaly'nin hayat arkadaşı Hayat Boumeddiene de 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer zanlılar için 5 ile 20 yıl arasında hapis cezaları

Amedy Coulibaly'ye silah temin etmekle suçlanan diğer Türk uyruklu Belçika vatandaşı Metin Karasular ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karasular hakkında savcılık en az 15 yıl hapis cezası isteminde bulunmuştu.

Charlie Hebdo ve Yahudi süpermarketi saldırılarının yapılmasına, farklı alanlarda ve düzeylerde yardımcı olmakla suçlanan diğer 12 zanlı ise 5 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Geçen eylülde Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanan zanlılar "teröristlere binlerce euroluk lojistik destek ve silah tedarik etmekle" suçlanıyordu.

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Ne olmuştu?

Fransa'nın başkenti Paris'te, 7 Ocak 2015'te, Said ve Şerif Kouachi kardeşler, mizah dergisi Charlie Hebdo'nun binasını basarak 8’i gazeteci, 12 kişiyi öldürmüştü.

Saldırıdan iki gün sonra, polisler saldırganların etrafını bir matbaada kuşattı. Aynı gün, Amedy Coulibaly adındaki bir kişi de bir Yahudi marketini rehin aldı ve Kouachi kardeşlerin serbest bırakılmasını istedi. Amedy Coulibaly rehin aldığı 4 kişiyi öldürdü.

Polislerin, matbaada Kouachi kardeşlere ve markette Coulibaly'e yönelik düzenlediği operasyonda 3 zanlı da öldürülmüştü.