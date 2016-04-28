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Charlie Hebdo davasında 2 yıl hapis cezası alan Hikmet Çetinkaya: Trajikomik!

"Karar, ifade özgürlüğü konusunda büyük sıkıntı olduğunu gösteriyor"

28 Nisan 2016 19:29

7 Ocak 2015'te silahlı saldırıya uğrayan ve 12 karikatüristi öldürülen Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed'i tasvir ettiği iddia edilen karikatürü köşesinde yayımladığı gerekçesiyle Ceyda Karan’la birlikte 2 yıl cezasına çarptırılan gazeteci Hikmet Çetinkaya, kararı “trajikomik” olarak değerlendirdi.

Charlie Hebdo’ya yönelik saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından tüm dünyada destek eylemleri yapılmıştı. Cumhuriyet Gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya 14 Ocak’taki köşelerinde, Charlie Hebdo’nun kapağında yer alan ve Hz. Muhammed’e ait olduğu iddia edilen, beyaz sarıklı, sakallı, uzun burunlu, burnunun her iki yanında aşağıya doğru sarkan ağız ve sakalı ile elinde beyaz bir döviz üzerinde Je Suis Charlie (Ben Çarliyim) yazan beyaz giysili bir kişinin karikatürünü kullandı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya iki gazeteciden şikâyetçi olan 1280 kişinin dilekçeleri de dahil edilmişti.

 

Çağdaş Ses’ten Erman Çimen’e konuşan Çetinkaya’nın açıklaması şöyle:

“Bu karar Türkiye’de ifade özgürlüğü konusunda çok büyük bir sıkıntı olduğunu gösteriyor.”

“Mahkemenin ifade özgürlüğüne sahip çıkmak yerine; bizi halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmekten suçlu bulması trajikomik bir durumdur.”

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