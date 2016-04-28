Gündem
Charlie Hebdo davasında Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan 2’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı
Karan ve Çetinkaya hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan dava açılmıştı
7 Ocak 2015'te silahlı saldırıya uğrayan ve 12 karikatüristi öldürülen Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed'in tasvir edildiği karikatürünü köşelerinde yayımladıkları gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Karar sonrası, kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Ceyda Karan, "İki yıllık hapis cezamız liberal faşistlerimize armağanımız olsun" dedi.
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-04-28T16:58:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/charlie-hebdo-davasinda-hikmet-cetinkaya-ve-ceyda-karan-2ser-yil-hapis-cezasina-carptirildi,338195","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/charlie-hebdo-davasinda-hikmet-cetinkaya-ve-ceyda-karan-2ser-yil-hapis-cezasina-carptirildi,338195"}]