Charlie Hebdo çizeri, Paris tepkisini Twitter'dan ilginç bir mesajla paylaştı

Sosyal medyadaki bu paylaşımlar hakkında kişisel Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yapan Charlie Hebdo çizeri Joann Sfar, Paris için dua etmeyin çağrısında bulundu.

NTV'nin haberine göre, Sfar'ın paylaştığı karikatürde "Dünya genelindeki dostlar, #PrayforParis için teşekkürler ama daha fazla dine ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan şey müzik, öpüşmek, yaşamak, şampanya ve neşe" ifadelerine yer verdi.

'#PrayforParis'

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen peş peşe saldırıların ardından sosyal medya platformu Twitter'dan başlayan kampanya kapsamında on binlerce kullanıcı Paris halkına gösterdikleri destek kapsamında '#PrayforParis' (Paris için dua edin) hashtag'ini kullandı ve kısa sürede bu tarz paylaşımlar Twitter'ın listesinde üst sıralara yerleşti.

Paris'te 7 Ocak'ta da bir terör saldrısı yaşanmış, mizah dergisi Charlie Hebdo'nun binasına otomatik silahlarla gerçekleşen saldırıda 2'si polis 12 kişi hayatını kaybetmişti.





Joann Sfar'ın Instgaram üzerinden paylaştığı bu kare kısa sürede dikkat çekti