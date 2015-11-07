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Dünya

Charlie Hebdo'nun uçak karikatürü Rusya'yı kızdırdı

"Bunların demokrasi ya da ifade özgürlüğü ile alakası yok"

07 Kasım 2015 12:20

7 Ocak 2015 tarihinde ofislerine düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle karikatürlerinin “hassas konulara karşı duyarsız olma” ile suçlandığı mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Sina Yarımadası’nda düşen uçak ile ilgili yayınladığı karikatür Rusya’da yetkilileri kızdırdı.

BBC Türkçe’nin haberine göre karikatürlerden birinde kafasına uçak enkazından bir parça düşen IŞİD militanının "Rus hava kuvvetleri saldırılarını artırdı" dediği görülüyor.

Diğer karikatürde ise bir kafatası ve uçakta hayatını kaybedenlerin ceset parçaları resmedilmiş.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov karikatürlerin "kutsal değerlere saygısızlık" olduğunu söyledi ve "Bunların demokrasi ya da ifade özgürlüğü ile alakası yok" dedi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma da hükümete Charlie Hebdo'yu "aşırıcı edebiyat" olarak kara listeye alması çağrısında bulundu ve Fransa'dan özür dilemesini istedi.

Duma Başkan Yardımcısı Rus televizyonuna yaptığı açıklamada "Bu hiciv değil çirkin bir alay" dedi.

İlgili karikatür ise şu şekilde:

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