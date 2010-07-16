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Kültür-Sanat

Charlie Chaplin'in 96 yıldır kayıp olan filmi ortaya çıktı!

ABD'de antika eşya pazarından satın alınan filmin, Charlie Chaplin'in 96 yıldır kayıp kalmış, bilinmeyen filmi olduğu anlaşıldı.

16 Temmuz 2010 03:00

T24 - Charlie Chaplin'in 3 dakika rol aldığı, ABD'deki bir antika pazarından alınan "Hırsız Kovalayan" filminin 96 yıldır kayıp olduğu ve Chaplin'in bilinmeyen bir filmi olduğu anlaşıldı.

  

ABD’de Michigan eyaletindeki antika eşya pazarından satın alınan filmin, sessiz sinema çağının İngiliz komedyeni Charlie Chaplin’in (Şarlo: 1889-1977) 96 yıldır kayıp kalmış, bilinmeyen filmi olduğu anlaşıldı.

Filmin Charlie Chaplin’e ait olduğu, "Hırsız Kovalayan" isimli filmi alan sinema tarihçisi Paul Gierucki’nin, arkadaşı olan eski film koleksiyoncusu Richard Roberts’a internetten tek kare göndermesiyle ortaya çıktı.

Chaplin, Ford Sterling, Mack Swain ve Edgar Kennedy ile oynadığı filmde, acemilik dönemine ait olduğu için sadece üç dakika gözüküyor.


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