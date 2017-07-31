T24 LogoT24 Logo
Dünya

Charlie bebek oyuncak maymunuyla gömülecek

Charlie Gard geçen hasta solunum cihazından ayrılmıştı

31 Temmuz 2017 16:13

Yaşam destek ünitesi geçen hafta kesilen ve dünya medyasında  "Charlie bebek" olarak tanınan mitokondrial yıpranma sendromu hastası 11 aylık Charlie Gard öldü. Charlie bebek en sevdiği oyuncak maymunuyla beraber gömülecek.

Gard’ın hastalığı kademeli olarak kas zayıflaması ve beyin hasarına sebebiyet veriyordu. Charlie Gard doğduğu zaman ailesine sağlıklı olduğu söylenmişti. Charlie Gard henüz daha iki aylık olmadan kilo ve güç kaybetmeye başladı.

Ailesi ABD'ye götürmek istiyordu

Charlie Gard’ın annesi Connie Yates ve babası Chris Gard Charlie’yi deneysel bir tedaviye başlamak amacıyla ABD’ye götürmek için yattığı hastane Great Ormond Street Hospital’la (GOSH) bir hukuk savaşı veriyordu. GOSH, Charlie bebek için gerekli tedavinin sağlandığını, deneysel yöntemlerin işe yaramayacağını savunuyordu. Charlie için internet üzerinden başlatılan yardım kampanyasında 1 milyon 200 bin sterlin (yaklaşık 1,5 milyon dolar) para toplanmıştı. 

ETİKETLER

Charlie bebekhaberoyuncak maymunmitokondrial yıpranma sendromu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24