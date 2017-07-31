Charlie bebek oyuncak maymunuyla gömülecek

Yaşam destek ünitesi geçen hafta kesilen ve dünya medyasında "Charlie bebek" olarak tanınan mitokondrial yıpranma sendromu hastası 11 aylık Charlie Gard öldü. Charlie bebek en sevdiği oyuncak maymunuyla beraber gömülecek.

Gard’ın hastalığı kademeli olarak kas zayıflaması ve beyin hasarına sebebiyet veriyordu. Charlie Gard doğduğu zaman ailesine sağlıklı olduğu söylenmişti. Charlie Gard henüz daha iki aylık olmadan kilo ve güç kaybetmeye başladı.

Ailesi ABD'ye götürmek istiyordu

Charlie Gard’ın annesi Connie Yates ve babası Chris Gard Charlie’yi deneysel bir tedaviye başlamak amacıyla ABD’ye götürmek için yattığı hastane Great Ormond Street Hospital’la (GOSH) bir hukuk savaşı veriyordu. GOSH, Charlie bebek için gerekli tedavinin sağlandığını, deneysel yöntemlerin işe yaramayacağını savunuyordu. Charlie için internet üzerinden başlatılan yardım kampanyasında 1 milyon 200 bin sterlin (yaklaşık 1,5 milyon dolar) para toplanmıştı.