Charles Leclerc'in son turdaki şakası Ferrari takımını korkuttu

Formula 1'de yeni sezonun başlangıcına Ferrari damga vurdu. İtalyan devi, Bahreyn Grand Prix'sinde duble yaptı.

Formula 1'de yeni sezon Ferrari rüzgarıyla başladı.

Bahreyn'deki yarışa pol pozisyonunda başlayan Charles Leclerc birinci, Carlos Sainz ikinci oldu. Ferrari böylece 2019 Singapur Grand Prix'sinin ardından ilk kez duble yaptı.

Charles Leclerc ne söyledi?

Yarış sonrası konuşan Leclerc, "Son 2 sezon takım için çok zor geçti. Yeni çağın bize avantaj sağlayacağını biliyorduk. Takım harika bir araç yarattı. Sezona mümkün olan en iyi şekilde başladık" dedi.

Bahreyn'de podyumun 3. basamağına Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton çıktı. Alman ekibinde ilk sezonuna başlayan George Russell 4. oldu.

Son şampiyon Max Verstappen yarış boyunca zirve için mücadele etse de arıza nedeniyle damalı bayrağı göremedi. Diğer Red Bull sürücüsü Sergio Perez de benzer bir sorunla yarışı tamamlayamadı.

Leclerc'in şakası

24 yaşındaki sürücünün son turda gönderdiği mesaj İtalyan ekibinin mühendislerine adeta ter döktürdü. Yarış sonrası basın toplantısında konuşan Leclerc, "Son turda motorda garip bir şey olduğunu söyleyerek küçük bir şaka yaptım. Bazı mühendisler kalp krizi geçiriyordu" dedi.

Bahyren'de sürprizler

Yeni kurallar, sürpriz performansları da beraberinde getirdi. Haas sürücülerinden Kevin Magnussen 5., Mick Schumacher 10. oldu. Haas geçen sezonu markalar klasmanında puansız son sırada bitirmişti.

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si 27 Mart'ta yapılacak.