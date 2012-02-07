Charles Dickens 200 yaşında

T24 - Google, özel günlerde tasarladığı logo çalışmalarından birini de 200. doğum günü dolayısıyla İngiliz yazar Charles Dickens için hazırladı.





Google, Charles Dickens'ın 200. doğum gününü kutladı. Google Türkiye ana sayfasında ''doodle'' olarak adlandırılan logoda, ''google'' ünlü yazarın romanlarındaki karakterlerden yararlanılarak yazıldı.



Logo üzerine tıklandığında 1812 yılında doğan Charles Dickens'ın 200. doğum günü olduğu hatırlatılıyor.



Oliver Twist (1839), Nicholas Nickelby (1839), David Copperfield (1850), Büyük Umutlar (1861) gibi birçok klasiğe imza atan İngiliz yazar 1870'de hayatını kaybetmişti.



