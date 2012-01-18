Charles Darwin'in kemikleri bulundu

T24 - İngiliz paleontolog Dr. Howard Falcon-Lang, British Geological Survey bilim merkezindeki çalışmaları esnasında, eski ahşap bir dolabın içinde Charles Darwin'e ait 165 yıllık fosilleri buldu



Merkezin yıllardan beri el değmeyen bölmelerindeki çekmecelerini gözden geçiren Falcon-Lang, üzerine “C.Darwin Esq.” yazılı bir numune buldu.



Falcon-Lang, ilk şaşkınlığın ardından, bulduğu numunenin üzerindeki yazının evrim teorisinin sahibi Charles Darwin’e ait olduğunu anladı.



Falcon-Lang, araştırdığı çekmecelerde ünlü bilim insanı ve onun yardımcılarına ait 314 parça fosil buldu.



Fosillerin ait olduğu diğer isimlerden ikisinin, Darwin’le beraber çalışan botanikçi John Hooker ve Darwin’in Cambridge’deki akıl hocası John Henslow olduğu belirtildi.



Kaynak: Hürriyet Planet