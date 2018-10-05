Charles Aznavour, son yolculuğuna uğurlandı

94 yaşında yaşama veda eden Fransız şarkıcı Paris'teki tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Charles Aznavour'un naaşı Napolyon Bonapart'ın naaşının da yer aldığı Les Invalides Askeri Müzesi'ne defnedildi.

Cenaze töreni sırasında obua benzeri üflemeli bir çalgı ile müzik çalındı.

Charles Aznavour kimdir?

1924'te Gürcistan göçmeni bir baba ve Türkiye göçmeni bir annenin çocuğu olarak Paris'te doğan Aznavour, önceleri ünlü isimlere yaptığı bestelerle müzik dünyasında tanındı.

30'lu yaşlardan sonra Fransa çapında üne kavuşan şarkıcı, bin 400 civarında beste ve seslendirdiği şarkılarla dünya çapında üne kavuştu.

80 filmde oynayan Aznavour, kariyeri boyunca 180 milyon albüm satmayı başardı.

2009'da Ermenistan'ın İsviçre Büyükelçisi olarak atanan Aznavour, 1995'ten beri de Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdinde daimi temsilciliği görevini yürütüyordu.

