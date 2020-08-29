Charite Hastanesi: Rus muhalif lider Navalni hâlâ komada ancak durumunda iyileşme var

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Almanya'da tedavisiyle ilgilenen doktorlar zehirlendiği düşünülen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin hâlâ suni komada olduğunu ancak durumunda iyileşme olduğunu bildirdi.

Muhalif liderin tedavi gördüğü Berlin'deki Charite Hastanesi'nden yapılan açıklamada Navalni'nin bazı semptomlarında düzelmeler olduğunu belirtildi.

Hastane, Navalni'nin durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak şu anda hayati tehlikesi bulunmadığını bildirdi.

Navalni'nin ağır bir şekilde zehirlendiğine dikkat çeken hastane, muhalif liderin iyileştikten sonra da uzun süreli sorunlar yaşayabileceğine dikkat çekti.

Wall Street Journal'ın bir makalesinde 'Putin'in en çok korktuğu adam' olarak nitelendirdiği Navalni, geçen haftalarda bindiği bir uçakta fenalaşmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin çayına zehir katıldığına inanıyor. Navalni fenalaştıktan sonra uçak Omsk'a acil iniş yapmış ve muhalif lider hastaneye kaldırılmıştı.

Navalni'nin arkadaşları Omsk'da doktorların muhalif liderin neden fenalaştığıyla ilgili detayları saklayacağı şüphesiyle ve tedavi imkanlarının kısıtlı olduğu endişesiyle tıbbi nakil talep etmişti. Rus doktorlar ilk başta durumu stabil olmadığı için buna izin vermese de hastaneye gelen Alman doktorlar Navalni'nin nakil edilmesini onaylamıştı.

Muhalif lider, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charité Hastanesi'nde tedavi görüyor. Buradaki doktorlar Navalni'nin sinir sistemini etkileyen bir madde ile zehirlendiğine inanıyor.