Chaplin'in kısa filmi ortaya çıktı

Sinema tarihinin önemli isimlerinden Charlie Chaplin'in hiç bilinmeyen bir filmi internetteki bir alışveriş sitesinde satılınca ortaya çıktı.



Morace Park internet alışveriş sitesi eBay'de antika şeyler araraken "eski film" olarak adlandırılmış bir kutu ile karşılaştığında aslında daha çok filmin kutusu ile ilgileniyordu. "Çok tatlı gözüküyordu" diyen Park, 3.20 sterline aldığı kutunun içinden Charlie Chaplin'in bilinmeyen bir filmi çıkınca şoke oldu.



'Google'da aradım, bulamadım'



Aslında ısmarladığı kutu geldiğinde Park uzun süre onu açmamış bile. Açtığında ise üzerinde "Charlie Chaplin in Zepped" yazısı ile karşılaşmış.



Park, "Google'da aradım ve daha da merak ettim. İnternette filmle ilgili hiçbir şey bulamadım" dedi. Britanya Film Sınıflandıma Kurulu'nun eski bir üyesi olan John Dyer'dan yardım isteyen Park o zaman elindeki hazinenin farkına varmış.



Yedi dakikalık film Chaplin'in çekimleriyle başlıyor. Sonra ise bir rüya sahnesine dönüyor. Bombalı bir Zeplin saldırısı görüyoruz. Sonra Chaplin dönemin önemli bir terör aracı olan içi zehir dolu şişeyi Zeplin'den çıkarırken görülüyor. 35 milimetre nitrat filmle çekilmiş olan görüntülerin 1. Dünya Savaşı propogandası olarak 1915'in başında bir araya getirilip Almanya ve Britanya'da gösterildiği sonucuna varıldı.

