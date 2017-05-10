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Spor

Chapecoense'den duygusal ziyaret

Kazada Chapecoense kafilesi dahil uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i yaşamını yitirmişti

10 Mayıs 2017 15:16

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Chapecoense, 19 futbolcusu ve teknik ekibini kaybettiği uçak kazasının meydana geldiği Kolombiya'daki dağlık bölgeyi ziyaret etti.

Medellin kentindeki havaalanına yakın bir noktada düzenlenen anma törenine katılan takım kafilesindeki futbolcular, uçak enkazının bulunduğu yere çelenk ve Brezilya bayrağı bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı törene, kazadan sağ kurtulan Chapecoense file bekçisi Jackson Follmann ile defans oyuncusu Alan Ruschel da katıldı.

Kazada ayağını kaybeden Follmann, "Neler olduğunu tam olarak anlayabilmek için buraya gelmem gerekiyordu. Hayatta kalmam, Tanrı'nın bir lütfuydu." ifadelerini kullandı.

Anma töreninin gerçekleştiği bölgenin yakınında yer alan La Union kasabasının sakinleri de enkaz alanına gelerek futbolculara çiçek ve kazadan kalan bazı kişisel eşyaları verdi.

Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden uçak, geçtiğimiz yıl kasım ayında dağlık araziye düşmüş, kazada Chapecoense kafilesi dahil uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i yaşamını yitirmişti.

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