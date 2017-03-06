Brezilya'nın Chapecoense takımı, 19 futbolcusu ve teknik ekibinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından ilk kez uçağa bindi.
Brezilya'dan Panama'ya, oradan da Venezüella'ya geçen 23 oyuncu ve teknik ekip, uçakta basına gülümseyerek poz verdi.
Geçen yılın kasım ayında, Copa sudamerica final maçı için Kolombiya'ya yola çıkan takımı taşıyan yolcu uçağı, Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında düşmüştü. Toplamda 71 kişinin hayatını kaybettiği kazada Chapecoense takımı, 3'ü hariç tüm oyuncularını kaybetmişti.