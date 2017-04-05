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Spor

Chapecoense kaza sonrası ilk resmi maçını kazandı

Chapecoense, konuk ettiği Atletico Nacional'i 2-1 yendi

05 Nisan 2017 15:44

Sudamericana Kupası şampiyonu Brezilya'nın Chapecoense takımı, Libertadores Kupası'nı kazanan Kolombiya'nın Atletico Nacional ekibini, Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) ilk maçında 2-1 mağlup etti.

Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile mücadele etmek üzere Kolombiya'ya giderken geçen yıl kasım ayında 71 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasında 19 kulüp mensubunu kaybeden Brezilya'nın Chapecoense takımı, bu olay sonrası rakibiyle ilk kez Güney Amerika Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi.

 

Rövanş mücadelesi 10 Mayıs'ta Kolombiya'nın Medellin kentinde oynanacak

 

Geçen sene Sudamericana Kupası finaline giderken yaşanan uçak kazasında futbolcular, yöneticiler ve gazeteciler olmak üzere Chapecoense Kulübünden 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan trajedi sonrası Atletico Nacional takımı Chapecoense'nin şampiyon ilan edilmesini istemişti. Chapecoense Kulübü uçak kazası sonrasında yeni sponsorları ve oyuncuları ile futbol takımını tekrar kurarak sahalara dönmüştü.

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Chapecoenseilk resmi maçkazandı

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