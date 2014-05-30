Chanel parfüm kullananlara kötü haber

Avrupa Birliği’nin parfümlere getireceği yeni kısıtlamalar Chanel No 5 ve Miss Dior gibi ünlü kokuların geleceğini tehdit ediyor.

Temmuzda kabul edileceği düşünülen yeni yasaya göre birçok ünlü parfümde bulunan meşe yosunu, ağaç yosunu ve limondaki sitral gibi maddeler alerjen oldukları gerekçesiyle yasaklanacak. Yasaktan etkilenecek parfümler arasında Hermes ve Guerlain’in bazı kokuları da bulunuyor. AB, parfüm kullanıcılarının yüzde 3’ünün bu maddelere karşı alerjisi olduğuna dikkat çekiyor. Ancak AB’nin getireceği kısıtlamalar parfüm üreticilerini memnun etmedi. Chanel adına konuşan bir sözcü, “Chanel No 5, 93 yıldır satılan bir parfüm. Kısıtlamalar nedeniyle parfümün içeriğini değiştirmemiz gerekecek. Bu da kokusunun değişeceği anlamına geliyor” dedi. Fransız parfüm şirketi ‘Editions de Parfums Frederic Malle’in kurucusu Frederic Malle de AB‘nin getireceği düşünülen kısıtlamalara sinirlendi. Malle, “Sitralin parfümlerde kullanılması yasaklanıyorsa o zaman portakal suyunu da yasaklayın. Onda da sitral var. Bu çok saçma” dedi. Dünyada 30 saniyede bir Chanel No 5 satılıyor.