Ünlü parfüm reklamının ilk erkek oyuncusu Brad Pitt oldu

Hollywood’un ünlü aktörü Brad Pitt Chanel’in No 5 isimli parfümünün reklamında rol aldı. Pitt, dünyanın en çok satan parfümünün reklamında oynayan ilk erkek oldu.

ABD’li aktör Brad Pitt ünlü moda evi Chanel'in No 5 isimli parfümünün reklamında oynadı. Pitt’in YouTube’da dün yayınlanmaya başlayan reklam için 7 milyon dolar (12,6 milyon TL) aldığı bildirildi.

Chanel'in parfüm reklamında oynayan ilk erkek olan Brad Pitt'in reklam kampanyasına katılacağı mayıs ayında medyaya duyurulmuştu.

İşte o reklam:

Dünyanın en çok satılan parfümü olan Chanel No 5, Fransız modacı Coco Chanel'in modaevinde çalışan Ernest Beaux tarafından ilk kez 1921'de üretilmişti.

1953'de ünlü kadın oyuncu Marilyn Monroe'nun Chanel No 5 kullandığını açıklamasıyla parfümün adı dünya çapında duyulmuştu.