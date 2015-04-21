CHA muhabiri: Emine Erdoğan'ın programından yaka paça dışarı çıkarıldık

Gülen cemaati bünyesindeki yayın organlarından Cihan Haber Ajansı muhabiri Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıdan sponsor firma Avea’nın görevlileri tarafından yaka paça dışarı çıkarıldıklarını söyledi.

Aydın, şunları yazdı:

“Cihan Haber Ajansı olarak Emine Erdoğan’ın programından yaka paça dışarı çıkarıldık. Biz bunu hak edecek ne yaptık? Hiçbir gazeteci arkadaşımız bize sahip çıkmadı. Yazıklar olsun. Herkes korkak olmuş. Meslek etiği diye bir şey kalmamış.”

Olayın ardından Samanyolu Haber’in canlı yayınına katılan Aydın, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“GSM operatörü şirket sponsor olduğu için bizden davetiye istediler. O sırada Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi’nden geldiğini söyleyen bir hanımefendi ‘Buyurun içeri girebilirsiniz’ dedi. Biz içeri girdik, görüntülerimizi almaya başladık, fotoğraf çekmeye başladık. O sırada ne olduysa diğer gazetecilerin arasından bizi parmakla işaret eder gibi… Bize ‘Buyrun sizi dışarı alıyoruz’ dediler. Sponsor firmanın yetkilileri, güvenlik görevlilerinin hepsini üzerimize gönderdiler. Kollarımızdan tuttular, yaka paça dışarı çıkardılar. Sadece salondan değil, otelden de dışarı çıkardılar.”

Sponsor firma Avea’nın yetkililerinin kendilerine müdahale ettiğini aktaran Aydın, Emine Erdoğan’ın salona gelmek için dışarı çıkarılmalarını beklediğini söyledi.

“İşin ilginç yanı bize müdahale eden hiçbir Cumhurbaşkanlığı koruması yoktu” diyen Aydın, organizasyonun yöneticisi olduğunu belirten bir ‘beyefendi’nin, “Sizi davet etmedim. Buyurun dışarı çıkın. Biz sizi istemiyoruz” sözleri üzerine salondan çıkarıldıklarını anlattı.