-ÇGD'NİN ''YEREL MEDYA ÖDÜLLERİ'' ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesinin 2008 yılında başlattığı ''Yerel Medya Ödülleri'' için gazeteciler, 1–25 Ağustos 2010 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. ÇGD Ankara Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü verilecek ödüller, haber, fotoğraf, araştırma ve inceleme, makale, TV program, TV haber, internet haber, radyo programı ve karikatür dallarını kapsayacak. Başvurular, ÇGD Ankara Şubesine bağlı bulunan (ÇGD Bursa, ÇGD Antalya, ÇGD Karabük, ÇGD Ağrı, ÇGD Malatya şubesi hariç diğer) illerden yapılabilecek. Yarışmaya katılacak ürünler, konusu ulusal da olsa yerel medyaya ait, orijinal veya orijinal CD kopya olacak. Başvuruların ardından 25 Ağustos–1 Eylül tarihleri arasında yapılacak değerlendirmeyle ödüle hak kazanan gazeteciler ve eserleri 5 Eylül tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Ödüle hak kazananlar, başvuranlar arasından seçilebileceği gibi başvuranlar dışından seçici kurul tarafından da belirlenebilecek. Ödüller, eylül ayının ikinci haftasından sonra düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Açıklamaya göre ayrıca, ''Kent Haber Ödülü'', bu yıldan itibaren, 14 Haziran 2010 tarihinde hayatını kaybeden gazeteci Behzat Miser adıyla verilecek.