-ÇGD'NİN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Çağdaş Gazeteciler Derneğince düzenlenen (ÇGD) ''2010 Yılının Başarılı Gazetecileri'' yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Yarışmada AA Muğla Büro Müdürü Kenan Gürbüz, Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü'ne, AA Foto Muhabiri Zekeriya Albayrak da İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü'ne değer bulundu. Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi'ndeki ödül törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, AK Parti Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan, CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Tan, DSP Genel Sekreteri ve Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ile bazı belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Kutlama mesajı gönderenlerin isimleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının okunduğu törende konuşan ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay, derneklerinin 33. yılını kutladığını anımsattı. Türkiye'de 68 gazetecinin tutuklu olduğunu, medyaya yönelik ise 2 binden fazla davanın olduğunu belirten Abakay, ''Son olarak arkadaşımız Ahmet Şık'ın daha basılmamış kitabı saldırıya uğradı. Türkiye dünyaya bir kez daha rezil oldu. Basılmamış bir kitaba saldırmak, yok etmek anne karnındaki bir bebeğin şişlenmesi, öldürülmesi demektir'' diye konuştu. Her ülkede gazetecilerin, yazarların benzer sorunlarının olabileceğine işaret eden Abakay, demokratik ülkelerde bu sorunları çözmek için çaba gösteren yöneticilerin olduğunu ifade etti. Abakay, ''Mustafa Balbay'ı, İsmali Beşikçi'yi, Vedat Kurşun'u, diğer tutuklu arkadaşlarımızı terörist ilan eden bu anlayışa karşı ÇGD'nin mücadelesi devam edecektir'' dedi. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü'nü Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok ''Sipariş Sorular Alınır'' haberi ile, Rafet Genç Haber Ödülü'nü Sabah gazetesinden Özgür Cebe ''Madem Terlisin Demek Taş Attın'' haberi ile aldı. Cebe'ye ödülünü veren CHP Genel Başkanı Yardımcısı Tanrıkulu, demokrasi, adalet, basın özgürlüğü için mücadelesini bir siyasetçi olarak sürdürdüğünü belirterek, ''Zulmün özellikle arttığı bu dönemde yanınızdayız. Birlikte yürüyeceğiz'' diye konuştu. Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü'ne ''Armatörün Denizkondusuna Denize Elverişlilik Belgesi'' haberi ile AA Muğla Büro Müdürü Kenan Gürbüz layık görüldü. Törene gelemeyen Gürbüz'ün ödülünü AA Foto Muhabiri Zekeriya Albayrak aldı. Törende Behzat Miser Haber Ödülü ''Üniversite'de Sivil Polis'' haberi ile Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'a, 2010 Haber Ödülü ise ''Geçitli'de Dram'' haberi ile Doğan Haber Ajansı'ndan Behçet Dalmaz'a verildi. Dalmaz'a ödülünü veren DSP Genel Sekreteri Erçelebi ''Eskiden Türkiye'de gerici, irticacı olmak zordu şimdi ise Atatürkçü, solcu, devrimci, halkçı olmak zorlaştı. Ama hepimiz inanırsak bunun üstesinden geleceğiz'' dedi. -ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ YAŞAR KEMAL'E- İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü ''Çankaya Köşkü'nde Ağıt'' rumuzlu fotoğrafıyla AA Foto Muhabiri Zekeriya Albayrak ile ''Yumurtanın Sarısı Kuzu'ya Geldi Yarısı'' ve ''Fırtına Öncesi Sessizlik'' rumuzlu fotoğraflarıyla Hürriyet Daily News'den Selahattin Sönmez'e verildi. AA Foto Muhabiri Zekeriya Albayrak ödülünü Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in elinden aldı. Röportaj dalında Taraf gazetesinden Tuğba Tekerek ''Abi Biz Burada Ne Yapıyoruz'' ve Haber Türk gazetesinden Soner Özcan ''Dr. Frankenstein Pişman Değil'' başlıklı röportajlarıyla, Sayfa Düzeni Ödülünü Hürriyet Daily News'ten Emine Yılmaz, Mahmut Tali Öngören Televizyon Ödülü'nü ise CNN Türk'ten Murat Utku ve Bülent Kahyalar ''Anadilde Eğitim'' programıyla aldı. Televizyon Haberi Ödülü TRT Türk'ten ''Gazetecinin Ölümü-Anna'yı Anmak'' haberi ile Pınar Odabaşı'na, Televizyon Haber Görüntü Ödülü de ''Ahmet Türk'e Yumruklu Saldırı'' haberi ile Doğan Haber Ajansı'ndan Murat Sandıkçı'ya verildi. Televizyon Belgeseli dalında ise ödüle CNN Türk'ten ''Yeşil Doğa'' programı ile Güven İslamoğlu, ''Keşke Olmasaydı'' programı ile 24 TV'den Okan Başara layık görüldü. Başara'nın ödülünü veren AK Parti Hakkari Milletvekili Zeydan, ödül alanları kutladı. Savunma hakkının kutsal olduğunu ancak törende AK Parti aleyhinde yapılan konuşmalar karşısında susma hakkını kullanacağını söyleyen Zeydan, özellikle Hakkari'de çalışan bir gazetecinin ödül almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Dayanışma Ödülü'nü Haber-Sen'in aldığı törende, Özel Onur Ödülü ise Yaşar Kemal'e verildi. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Kemal'in ödülünü Yapı Kredi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Raşit Çavaş aldı. Çavaş, Kemal'in kendisine ilettiği mesajı da okudu. Tören sanatçı Musa Eroğlu'nun konseriyle sona erdi.