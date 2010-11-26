ÇGD'den İbrahim Tatlıses'e kınama

T24 - Çağdaş Gazeteciler Derneği'den Habertürk yazarı gazeteci Balçiçek İlter'e destek, İbrahim Tatlısas'e kınama...





Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay'ın açıklaması şöyle:



"Gazeteci, TV programcısı meslekdaşımız Balçiçek İlter'i , 'kırarlar o kalemi' diyerek tehdit eden İbrahim Tatlıses'i şiddetle kınıyor, mesleğimize ve meslekdaşlarımıza saygılı olmaya, medeni olmaya davet ediyoruz.



12 yaşındaki kıza pavyoncu ağzıyla seslenen Tatlıses, kendisini haklı olarak eleştiren İlter'e, özür açıklaması göndermesi gerekirken, kalemini kırmakla tehdit etmesi bağışlanamnaz. Tatlıses bu kabadayılığı ile fazla ileri gitmiş, Balçiçek İlter'in şahsında mesleğimize saldırmıştır.



Bu ülkede yazarlara gazetecilere tehdit edenler arasına Tatlıses'in de katılmasını ayıplıyoruz. Keşke İbrahim Bey'in sesi kadar kişiliği de güzel olsaydı. Ama görüyoruz ki ikisi birden her zaman olamıyor. Tatlıses'in yapacağı tek şey hem 12 yaşındaki kız çocuğundan hem de arkadaşımız Balçiçek İlter'den özür dilemektir. "



