ÇGD Yılın Başarılı Gazetecileri ödülleri sahiplerini buldu

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 2019 ve 2020 Yılı Başarılı Gazetecileri ödülleri sahiplerini buldu. Cumhuriyet Gazetesi’nden Miyase İlknur ve Seyhan Avşar'a ödülünü veren, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Önümüzdeki dönem gazetecilerin sendikalaşmalarının önündeki tüm engellerin kaldırılacağını, bu alanda yapılmış tüm kısıtlamaların geri alınacağını ve siyasetten kendisi bağımsız çalışanları da kendisinden bağımsız medya sahipliğinin sağlanması ile ilgili de önemli çalışmalarımız, hazırlıklarımız olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

ÇGD 2019 ve 2020 Yılın Başarılı Gazetecileri ödülleri verildi. Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılan törene; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı.

"Kutuplaşma yöntemi ile toplumu yönetme sürecinin sonuna geldiğimiz ortadadır"

Açılış konuşmasını yapan, ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüzlü, şunları söyledi:

"Bir nevi dayanışma etkinliği olan ödül törenlerimiz, halkın haber alma özgürlüğü çerçevesinde, kamu otoritelerini denetleme görevini mesleki değerlere leke sürdürmeksizin yerine getiren meslektaşlarımızındır. Geçen iki yılın ödüllerini bir arada vermek zorunda kaldık, pandeminin seyrinden kaynaklı.

Devletin gücü ve olanaklarını sınırsız kullananların, kendilerini yönlendirmeye oluşturmuş bir ortam var. Gün aşırı toplumu manipüle etmek için uğraşanlar, insanlara iftira atmaktan kaçınmamaktadırlar. Ancak bu kutuplaşma yöntemi ile toplumu yönetme sürecinin sonuna geldiğimiz ortadadır. Dikişleri her yerden patlayan yönetim anlayışını deşifre eden mesleklerin başında gazetecilik gelmektedir. Basının sorunları sadece basına ait değildir. Toplumun tamamının sorunudur. Demokratik, barış içinde bir alanın en belirleyici alanıdır basın. Yarınlarda mutlaka basın özgürlüğünü her alanda hep birlikte daha güçlü bir şekilde savunmamız gerekmektedir. Sağlam basının yegâne yöntemlerinden biri halkın haber alma hakkı için mücadele içinde olan gazetecilerle dayanışmaktır.”

Cumhuriyet Gazetesi’nden Miyase İlknur ve Seyhan Avşar’ın ödüllerini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel verdi. Özel, şunları söyledi:

"Altun'dan bahsedilen açıklamalar yer almıyor"

Bu zor dönemi ÇGD üyelerinin geçirdiği gibi geçirmek büyük bir erdem ve direnç. Bu karanlığa mum yakanları, direnenleri yürekten tebrik ediyorum. Bu korkunç dönemde birçok basın emekçisi işlerinden edildiler. Bir yandan akreditasyon uygulanıyor acımasız bir şekilde. Sarı basın kartının verilmesi Basın kartının verilmesi Fahrettin altın makasın vicdanına bırakılmış durumda. Yapılması gereken düzenlemeye engel olan bir İletişim Başkanı ile adeta adı konmamış propaganda bakanıyla karşı karşıyayız.

Öyle ki ben Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorum adı geçiyor. Devlet Bahçeli'yi eleştiriyorum, anlaşılmayacak şekilde olsa da adı geçiyor ama Fahrettin Altun'dan bahsedilen açıklamalar, en ufak bir kelime bile yer almıyor Anadolu Ajansı'nda. Böyle bir atanmışın görevinin büyük algı yönetimi, kara propaganda yönetiminden başka bir şey olmadığı ortada.

"Sendikalaşmaların önündeki engeller kalkacak"

Bu dönem burada bulanan pek çok arkadaştan onunla ilgili çok önemli haberler okuduk. Ellerindeki yargı gücüyle bunu bastırmaya çalışıyorlar. Ben basının sorunlarının basına dair olmadığına ilişkin tespite yürekten katılıyorum. Önümüzdeki dönemde gazetecilerin sendikalaşmalarının önündeki tüm engellerin kaldırılacağı ve devamında bu alanda yapılmış tüm kısıtlamaların geri alınacağı ve medya sahipliği dahil olmak üzere, kamuda işe almamak başta olmak üzere, sadece o alanda geçim sağlayan, siyasetten kendisi bağımsız, çalışanları da kendinden bağımsız medya sahipliğinin sağlanması ile ilgili de önemli çalışmalarımız, hazırlıklarımız olduğunu ifade etmek isterim."

ÇGD 2019-2020 Yılın Başarılı Gazetecileri ödüllerinin sahipleri şöyle:

Haber Ödülü: Miyase İlknur, Seyhan Avşar

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: Seyhan Avşar, Murat Ağırel

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: Ali Ekber Ertürk, Mahmut Hamsici

Rafet Genç Haber Ödülü: Mustafa Mert Bildircin, Cemil Uğur

Behzat Miser Kent Haber Ödülü: İsmail Şahin, Esra Yalçınalp, Mesut Ersöz, Osman Kaytazoğlu

İnternet Haber Ödülü: Serkan Alan, Hale Gönültaş, Volkan Nakiboğlu

Röportaj Ödülü: Filiz Zeyrek, Uğur Şahin

İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülü: Harun Özalp, Sedat Suna

Karikatür Ödülü: Cem Dinlenmiş, Ali Tarık Hatipoğlu

Yerel Medya Haber Ödülü: Sinan Uçar, Selay Saykal, Sinan Aygül

Sayfa Tasarımı Ödülü: Menderes Özel, Ersoy Diyar, Barış Can Sarıkaş

Orhan Koloğlu İnceleme Araştırma Ödülü: Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hıfzı Topuz, Recep Yaşar

TV Haber Ödülü: Özgen Bingöl, Veysel Dişbudak, Yeşim Karacaoğlu, Mahmut Özgün, Serhat Yağmur

TV Belgesel Ödülü: Mahmut Hamsici, Ege Tatlıcı, Fatima Çelik

Mahmut Tali Öngören TV Program Ödülü: Mustafa Hoş, Melis Danişmend

Radyo Program Ödülü: Adnan Bostancıoğlu

Dayanışma Ödülü: Çorlu Aileleri, Tüm sağlık emekçileri adına TTB