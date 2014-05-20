ÇGD: Polis terörü son bulsun

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), son olarak Soma katliamından sonra gündeme gelen toplumsal gösteri ve protestolarda, gazetecileri de hedef alan polis şiddetini kınadı.

ÇGD Genel Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Demokratik ülkelerde halkın güvenliği için görev yapan polis Türkiye’de halk güvenliği için en büyük tehdit haline gelmiş durumda.

Soma’da yüzlerce işçinin ölümünü protesto edenlerin üzerine gaz bombalarıyla, TOMA’larla, plastik mermilerle saldırabilen bir polis teşkilatı, artık görev sınırlarının da dışına çıkmış ve resmen halk karşıtı bir güç haline gelmiştir.

Soma’da, Gezi Parkında, Ankara’da, Uludere’de, İzmir’de, Diyarbakır’da ve Türkiye’nin her yerinde, 1980 darbesini bile geride bırakacak görüntülere sebep olan polis halkın haber alma hakkına da gün geçtikçe daha fazla saldırmaktadır.



Polisin saldırıları sırasında DIHA Ankara Temsilcisi Kenan Kırkaya plastik mermiyle yaralandı.



Evrensel Gazetesi Muhabiri Hasan Akbaş, Yol Tv Ankara Haber Müdürü Tamer İncesu, Birgün Gazetesi Muhabiri Recep Yıldız, Ankara’da polis tarafından tartaklanarak haber yapmaları engellendi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel plastik mermiyle yaralandı.

Soma’da gazeteci ve fotoğrafçı Nazım Serhat Fırat ve Karşı Direniş muhabiri Burak Öz, gözaltına alındı.

Onur Öncü, Hayat TV İzmir kameramanı Yiğit Ali Mercan Umut Tütüncü polis saldırısına ve tehditlerine maruz kaldı.

Ayrıca neredeyse bütün meslektaşlarımız polisin taciz ve hakaretleriyle her an karşılaşıyor.

Madende ölen akrabasını henüz toprağa bile verememiş Somalılara “tokadı yersin”, “edepsiz” diyebilen, hatta fiziki saldırıda bulunan bir Başbakan’ın yönettiği bir ülkede polisin bunları yapması ve cezasız kalması maalesef normalleştirilmeye çalışılmaktadır.

Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak tüm yetkililere sesleniyoruz. Kendinize gelin. Polis, ülkenin altını üstüne getiriyor, buna artık bir son verin. Soma’nın sorumluları istifa etsin, basına yönelen saldırılar bir an önce bitsin."