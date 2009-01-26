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Yaşam

ÇGD ödülleri açıklandı

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), “2008 Yılı Başarılı Gazeteciler” ödüllerine değer bulunanları açıkladı.

26 Ocak 2009 02:00

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), “2008 Yılı Başarılı Gazeteciler” ödüllerine değer bulunanları açıkladı.

Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu, “Taşlamak Terör Bomba Atmak Değil” başlıklı haberiyle, haber dalında “Rafet Genç Ödülü”ne değer görüldü.
Özel Onur Ödülü, gazeteci-yazar Hıfzı Topuz’a verildi. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, “Küresel Tuzak, Ilımlı İslam” araştırmasıyla Cumhuriyet gazetesinden Bahadır Selim Dilek’e, Mustafa Ekmekçi Ödülü, “Ankara’da İSKİ patladı” haberiyle Hürriyet gazetesinden Nurettin Kurt’a, Mahmut Tali Öngören Ödülü “Türkiye’nin Hatıra Defteri” programıyla CNNTürk’ten Nebil Özgentürk’e verildi.

Haber ve röportaj dalı

Haber dalında diğer ödüllere, “Unakıtanlar 600 Milyon Dolarlık Enerji Santrali Kuruyor” haberiyle Gülümhan Gülten (Vatan) ve “Sincan Cezaevi’nde Erkek Ziyaretçiye Zorla Etek Giydiriliyor” Zehra Şahindokuyucu (Birgün) değer bulundu.
Röportaj dalında, Birgün gazetesinden Adnan Genç “Erivan Günlüğü”, Anayurt gazetesinden Saniye Doğukan “PTT’nin Kaderini Değiştirenler” ve Referans gazetesinden Vercihan Ziftlioğlu “Yönetmen Sergei Parayenov” röportajlarıyla ödül almaya hak kazandı.

ÇGD’nin ödüle layık bulduğu bazı çalışmalar şöyle:
Karikatür: Leman dergisi, “Hüseyin Üzmez” konulu kapak karikatürü.
Fotoğraf: İzzet Kezer Ödülü, Hürriyet Daily News’tan “Türkiye’de 1 Mayıs” fotoğrafıyla Selahattin Sönmez.
TV Haber: Murat Çelik’in Star TV’deki “Başsavcı’nın Sekreteri Türbanlı”, Cumhur Çatkaya - Hilmi Hacaloğlu’nun NTV’deki Osetya sınırında gazetecilere saldırı anı.

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