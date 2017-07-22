ÇGD medya raporunu açıkladı: İşte basının 3 aylık bilançosu

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi üç aylık medya raporunu yayınladı. Raporda, gazetecilere dönük baskının arttığını belirtilirken “Baskı artık doğrudan haberin asıl sahiplerini, yani halkı, seni, beni hepimizi hedef alıyor” dendi.

ÇGD Ankara Şubesi’nin Nisan, Mayıs ve Haziran ayına ilişkin tespitlerinin yer aldığı raporda, “AKP zihniyetiyle iç içe geçmiş devlet yönetiminin, artık basın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef almanın ötesine geçerek, doğrudan ‘halkın doğru haber alma hakkı’nı, vatandaşların bilgilenme ve özgür karar verme iradelerini yok etmeyi amaçladığını gösterdi” ifadelerine yer verildi.

Son bir yıllık durumun da aktarıldığı rapora göre, 15 Temmuz 2016 - 15 Temmuz 2017 tarihleri arasında 318 basın mensubu gözaltına alındı. 103 basın mensubu tutuklandı. 147 medya kurumu kapatıldı, bin 404 basın mensubu işinden oldu. 1 basın mensubunun evi kurşunlandı. 18 gazeteci hedef gösterildi ya da darp edildi.1 gazeteci hayatını kaybetti. 2 haber sitesi kapatıldı. 25 haber sitesine erişim engeli getirildi. 32 parlamento ve 624 basın kartı iptal edildi. 4 yabancı basın mensubu sınır dışı edildi.

Basının 3 aylık bilançosu

- 8 internet haber sitesine erişim engeli getirildi.

- İkisi yabancı 39 basın çalışanı gözaltına alındı, bunlardan 26’sı tutuklandı.

- 6 basın mensubu darp edildi, hedef gösterildi.

- 1 basın mensubunun evi kurşunlandı.

- 3 yabancı basın mensubu sınır dışı edildi.

- 89 basın çalışanı işten çıkartıldı.

- Basın mensuplarına açılan 39 davanın görülmesine devam edildi; bunlardan 20’si sonuçlandı; 15’inden hapis cezası çıktı.