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ÇGD ile TGS'den protesto ANKARA (A.A) 

20 Aralık 2011 22:40

-ÇGD ile TGS'den protesto ANKARA (A.A) - 20.12.2011 - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi üyeleri, gazetecilerin tutuklanmasını protesto etti. TGS Ankara Şubesi üyeleri ile ÇGD üyeleri, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gazetecilerin gözaltına alınmasını Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde toplandı. CHP ve BDP'li bazı milletvekillerinin de katıldığı protestoda basın açıklamasını okuyan ÇGD Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Bulut, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Van ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda yaklaşık 40 gazetecinin gözaltına alındığını belirtti. Türkiye'nin tutuklu gazeteci sayısının en yüksek olduğu ülke olduğunu ileri süren Bulut, şöyle devam etti: ''Basın özgürlüğü üzerindeki gözaltı ve tutuklama terörü derhal son bulmalı ve cezaevlerindeki gazeteciler bir an önce özgür bırakılmalıdır. Bu vesileyle bir kez daha yüksek sesle dile getiriyoruz ki herkesin ifade hakkı için, haber alma hakkı için, meslektaşlarımızın örgütlenme ve çalışma hakları için, tüm halkın iletişim hakkı için mesleğimizi yapmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.'' Grup, basın açıklamasında sonra slogan atarak dağıldı.

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