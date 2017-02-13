ÇGD gazetecilik ödülleri açıklandı; Dayanışma Ödülü, tutuklu gazeteci Ahmet Şık’a

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) "Yılın Başarılı Gazetecileri" ödüllerinin sahiplerini açıkladı.
Cezaevindeki tüm gazeteciler adına tutuklu bulunan Ahmet Şık'a da "Dayanışma Ödülü verildi.
2016 yılı için dağıtılan ödüllerde BirGün Gazetesi’nden Serbay Mansuroğlu, "Karaman'da 45 Erkek Öğrenciye Tecavüz" ve Erk Acarer, "Mülteci Kampı'nda 30 Çocuğa Tecavüz Edildi" haberleri ile Haber Ödülü'nün sahibi oldu.
Evrensel Gazetesi’nden Eylem Nazlıer'e "Çocuklara Maket Kâbe Etrafında Tavaf" haberi nedeniyle Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü verildi.
Fotoğraf dalında verilen İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü'nün sahibi "Rus Büyükelçisine Suikast Fotoğrafı" ile Burhan Özbilici olurken Karikatür Ödülü "Ekoseli Yargıç" karikatürüyle Hürriyet Çizeri Latif Demirci’ye verildi.
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü'nün sahibi de "Panama Yazışmaları, Belgeleri" haberi ile Cumhuriyet Gazetesi’nden Pelin Ünker oldu.
Oda TV'ye "FETÖ Operasyonu Yapan Savcı FETÖ Üyeliğinden Yargılanıyor" haberini yapan Barış Pehlivan da Rafet Genç Haber Ödülü'nün sahibi oldu.
Behzat Miser Haber Ödülü ise "Yabancı Doktorlar Varoşa" haberi ile Cumhuriyet Gazetesi’nden Sibel Bahçetepe'nin oldu.
Ödül alan diğer isimler
Röportaj
Müzeyyen Yüce, Antalya Körfez Gazetesi, "Doğu İzlenimleri"
Zeynep Yüncüler, BirGün Gazetesi, "İstanbul’da Bir IŞİD’çi"
İnceleme - Araştırma
Çetin Yiğenoğlu, İncirlik Romanı
Televizyon - Radyo
Mahmut Tali Öngören Televizyon Program Ödülü
Ünsal Ünlü, "Patronsuz"
Televizyon Haber Ödülü
Umut Yertutan - Cemal Gökçamlı, FOX TV, "Meclis'in Bombalanması"
Radyo Program Ödülü
Yavuz Oğhan (RS FM) “Bi de bunu dinle”
İnternet
Hatice Kamer'in BBC Türkçe'ye yaptığı Diyarbakır ve Cizre’de uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili haberleri
Yerel Basın
Umut Karakoyun (9 Eylül Gazetesi) “Bir Kolin eksikti” ve “Belge Sordu Görevinden Alındı” haberleri
Meltem Karakaş (Eskişehir Yenigün Gazetesi) “Çalışan çocuklara tatil yok”, “Yardım Edin” ve “8 Mart Kadın Hayat” haberleri