ÇGD gazetecilik ödülleri açıklandı; Dayanışma Ödülü, tutuklu gazeteci Ahmet Şık’a

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) "Yılın Başarılı Gazetecileri" ödüllerinin sahiplerini açıkladı.

Cezaevindeki tüm gazeteciler adına tutuklu bulunan Ahmet Şık'a da "Dayanışma Ödülü verildi.

2016 yılı için dağıtılan ödüllerde BirGün Gazetesi’nden Serbay Mansuroğlu, "Karaman'da 45 Erkek Öğrenciye Tecavüz" ve Erk Acarer, "Mülteci Kampı'nda 30 Çocuğa Tecavüz Edildi" haberleri ile Haber Ödülü'nün sahibi oldu.

Evrensel Gazetesi’nden Eylem Nazlıer'e "Çocuklara Maket Kâbe Etrafında Tavaf" haberi nedeniyle Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü verildi.

Fotoğraf dalında verilen İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü'nün sahibi "Rus Büyükelçisine Suikast Fotoğrafı" ile Burhan Özbilici olurken Karikatür Ödülü "Ekoseli Yargıç" karikatürüyle Hürriyet Çizeri Latif Demirci’ye verildi.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü'nün sahibi de "Panama Yazışmaları, Belgeleri" haberi ile Cumhuriyet Gazetesi’nden Pelin Ünker oldu.

Oda TV'ye "FETÖ Operasyonu Yapan Savcı FETÖ Üyeliğinden Yargılanıyor" haberini yapan Barış Pehlivan da Rafet Genç Haber Ödülü'nün sahibi oldu.

Behzat Miser Haber Ödülü ise "Yabancı Doktorlar Varoşa" haberi ile Cumhuriyet Gazetesi’nden Sibel Bahçetepe'nin oldu.

Ödül alan diğer isimler

Röportaj

Müzeyyen Yüce, Antalya Körfez Gazetesi, "Doğu İzlenimleri"

Zeynep Yüncüler, BirGün Gazetesi, "İstanbul’da Bir IŞİD’çi"

İnceleme - Araştırma

Çetin Yiğenoğlu, İncirlik Romanı

Televizyon - Radyo

Mahmut Tali Öngören Televizyon Program Ödülü

Ünsal Ünlü, "Patronsuz"

Televizyon Haber Ödülü

Umut Yertutan - Cemal Gökçamlı, FOX TV, "Meclis'in Bombalanması"

Radyo Program Ödülü

Yavuz Oğhan (RS FM) “Bi de bunu dinle”

İnternet

Hatice Kamer'in BBC Türkçe'ye yaptığı Diyarbakır ve Cizre’de uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili haberleri

Yerel Basın

Umut Karakoyun (9 Eylül Gazetesi) “Bir Kolin eksikti” ve “Belge Sordu Görevinden Alındı” haberleri

Meltem Karakaş (Eskişehir Yenigün Gazetesi) “Çalışan çocuklara tatil yok”, “Yardım Edin” ve “8 Mart Kadın Hayat” haberleri